O antigo futebolista Pelé, que regressou na terça-feira a São Paulo, depois de ter estado hospitalizado em Paris, vai ser operado a um cálculo no ureter, anunciou hoje o hospital 'paulista' Albert Einstein.



"Os exames revelaram um cálculo no ureter da esquerda, cuja retirada está prevista, mas em data ainda não determinada", afirmou o hospital de São Paulo, em comunicado.



Apesar da operação, o hospital confirmou que a antiga glória do Santos e da seleção brasileira "está bem do ponto de vista clínico".



Pelé, que regressou ao Brasil na terça-feira e se deslocou ao hospital Albert Einstein para exames complementares, acabou por ficar hospitalizado.



Considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é o único tricampeão mundial, face aos títulos conquistados em 1958, com apenas 17 anos, 1962 e 1970.