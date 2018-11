A cantora Demi Lovato está de volta às redes sociais, três meses depois de ter sido internada na sequência de uma overdose. A norte-americana aproveitou para enviar uma mensagem aos seus fãs, convidando-os a vota nas eleições intercalares que se realizaram nos Estados Unidos da América esta terça-feira.

"Estou tão grata por estar em casa a tempo de votar! Um voto pode fazer a diferença, garantam que a vossa voz é ouvida! Agora saiam de casa e votem", escreveu no Instagram, com uma foto junto a um boletim de voto.

Depois de ter estado a cumprir um programa de reabilitação numa clínica, em Los Angeles, a artista teve autorização para voltar a casa durantes poucos dias. De acordo com a imprensa norte-americana, Demi Lovato só concluirá o seu plano de recuperação no final do ano.