Coronavírus: Isabel cancela celebração do seu 94.º aniversário

Pela primeira vez em 68 anos, a rainha britânica Isabel II não vai celebrar o seu aniversário através de uma cerimónia pública, devido à pandemia do novo coronavírus.

"Sua Majestade indicou que nenhuma medida especial foi implementada para permitir salva de tiros, uma vez que ela pensa não ser apropriado dadas as circunstâncias", indicou fonte do Palácio de Buckingham à Associated Press.

Além desta tradicional comemoração, não haverá quaisquer planos para assinalar a data de qualquer forma pública.

Isabel II, monarca do Reino Unido, completa esta terça-feira 94 anos.