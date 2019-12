Castelo Branco detido no aeroporto depois de ser apanhado a roubar

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Haute Couture Queen (@jose_castelo_branco) a 11 de Dez, 2019 às 8:06 PST

O socialite José Castelo Branco, de 56 anos, foi acusado de estar a roubar um perfume numa loja no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Foi posteriormente surpreendido pelas autoridades policiais que o impediram de embarcar no voo rumo a Nova Iorque. Saiba mais no site do Vidas.