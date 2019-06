O casamento entre o jogador do Real Madrid Sergio Ramos, de 33 anos, e a apresentadora de televisão Pilar Rubio, de 41 anos, é já este sábado e é um dos eventos mais aguardados em Espanha. A cerimónia privada de 90 minutos irá realizar-se na Catedral de Sevilha e junta 400 convidados que estarão proibidos de usar telemóveis e terão de mostrar uma tatuagem de um unicórnio como indicativo do convite.

Na festa de casamento não estarão dois antigos companheiros do capitão do Real Madrid: Cristiano Ronaldo e Iker Casillas. Segundo o jornal desportivo espanhol As, o internacional português não foi convidado, pois nunca teve uma relação próxima com Sergio Ramos, enquanto o guarda-redes espanhol e a sua mulher, Sara Carbonero, falham a boda porque o espanhol irá realizar exames ao coração depois do enfarte do miocárdio sofrido e a mulher está a sofrer de um cancro dos ovários.