Ver esta publicação no Instagram

A Frederica faz 3 anos e é a minha filha do meio preferida.





Recorde-se que a pequena Frederica é a segunda filha de Carolina Patrocínio, de 31 anos, e do antigo jogador de rugby Gonçalo Uva, com 34 anos. Casados há cinco anos o casal tem mais duas filhas, Diana com 4 anos e Carolina de apenas três meses.