"Obrigada por seres uma figura pública e desmistificares a amamentação em público", pode ler-se num dos comentários. Mas nem todos são positivos, havendo quem critique a atitude de partilhar a fotografia. "Apesar de poder ser realizado num local público não deixa de ser um momento privado familiar. Não percebo qual o propósito de partilhar este tipo de conteúdos", lê-se.



Relacionado Carolina Patrocínio regressa aos treinos e deixa seguidores espantados Parto, brincos e fios: Irmã sai em defesa de Carolina Patrocínio "Obrigada por seres uma figura pública e desmistificares a amamentação em público", pode ler-se num dos comentários. Mas nem todos são positivos, havendo quem critique a atitude de partilhar a fotografia. "Apesar de poder ser realizado num local público não deixa de ser um momento privado familiar. Não percebo qual o propósito de partilhar este tipo de conteúdos", lê-se.A fotografia teve mais de 45.000 gostos em menos de 24 horas e 251 comentários. Carolina Patrocínio foi já várias vezes alvo de críticas relacionadas com a partilha de conteúdos nas redes sociais em que mostrava os seus filhos.

Carolina Patrocínio voltou às bocas do mundo por causa de uma fotografia. Desta vez, a questão que está a dividir os seus seguidores e detractores é uma fotografia em que a apresentadora surge a amamentar a filha Carolina, nascida no final de Março.A imagem partilhada por Carolina Patrocínio este domingo, em que se celebrava o Dia da Mãe, foi responsável por dividir os seguidores da apresentadora nas redes sociais. Vestida apenas de biquíni, a apresentadora mostrou-se a dar de mamar à filha ao lado do marido, Gonçalo Uva.