A artista contou um episódio que viveu em Nova Iorque, nos EUA, com um homem que a deixou numa posição "submissa".

Carolina Deslandes esteve recentemente em Nova Iorque, numa viagem com as amigas, e foi através das redes sociais que a cantora reportou um episódio em que se sentiu incomodada com a abordagem de um homem.



Tudo aconteceu, conta a jurada de 'La Banda', quando ela e as amigas se preparavam para pedir bebidas e foram abordadas por um homem que se prontificou a pagar as mesmas. Um comportamento de um homem que se fez valer da sua posição social para a deixar numa posição "submissa", assume a cantora: "Quando estava em NY fui a uma festa num rooftop e estava no bar a pedir um copo para mim e para as minhas amigas, quando um homem interrompe o meu pedido e diz que me tinha ouvido falar e já tinha pedido as minhas bebidas. Tentou meter conversa a dizer que conhecia bem o Rio e disse que queria oferecer as bebidas. Eu não gosto que me ofereçam coisas sem cabimento e por isso agradeci cordialmente e continuei a pedir", começou por contar.



A insistência incómoda do homem levou a cantora a responder-lhe à letra: "Ele tocou-me no braço e disse-me: 'estamos num sitio caro devias estar agradecida por eu querer pagar as bebidas'. Eu respondi calmamente: 'não és tu que conheces bem o Rio? Então vai lá em outubro e vais-me ver no Rock in Rio. Eu pago as minhas bebidas'. Engraçado como insistem em tentar fechar as mulheres nestas caixinhas, a submissa que tinha de estar grata por ter um homem de negócios com poder de compra a oferecer copos", concluiu Deslandes, que considera que a sua história pode ser inpiradora para outras mulheres.