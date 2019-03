"Aguentou durante muito tempo. Tinha mais força do que se pode imaginar. Obrigado a todos aqueles que nos apoiaram. O vosso amor significa muito", escreveu a mãe do cantor.



Em dezembro do ano passado, o cantor sublinhou que desejava lutar por uma carreira na música, apesar da doença.

O cantor promissor Billy Clayton, de 22 anos, morreu esta sexta-feira após perder uma batalha contra um cancro nos ossos agressivo. A notícia foi dada pela sua mãe, Becky Clayton, nas redes sociais.Lançado por Charlie XCX, o artista foi impedido de cantar pelos médicos nos últimos meses de vida.