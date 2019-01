A sua presença na loja em Los Angeles impressionou os fãs, já que a artista norte-americana dá poucas entrevistas e raramente é vista em pública.

Beyoncé esteve na segunda-feira a fazer compras na Target em Los Angeles, nos EUA, num dos milhares de hipermercados e lojas de retalho da companhia norte-americana.











Vestida com um jumpsuit laranja e óculos de sol, a sua presença surpreendeu os fãs, tendo em conta que a artista norte-americana dá poucas entrevistas e não é vista em público muitas vezes.





Beyoncé and I both shop at Target... pic.twitter.com/1U4qoKmrly — miss beyoncé. (@dollabiIlz) 7 de janeiro de 2019







As fotografias do momento foram partilhadas no Twitter e os fãs da cantora não demoraram a comentar o seu espanto por verem a Queen B na Target.





Beyonce you are so silly, I can just send you my new knives!! https://t.co/J5KDaHtOSc — christine teigen (@chrissyteigen) 7 de janeiro de 2019