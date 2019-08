Ator Danny Trejo salva bebé após acidente de automóvel

Danny Trejo, o ator latino mais conhecido pelo seu papel no filme Machete, salvou um bebé que ficou preso num carro após uma acidente. Tudo aconteceu em Los Angeles, confirma a estação televisiva norte-americana ABC. O ator estava por perto quando dois carros colidiram num cruzamento.

Nesse momento, o ator de origem mexicana viu um bebé com necessidades especiais preso num dos carros que tinha capotado. Com a ajuda de uma mulher, que também testemunhou o acidente, o artista puxou a criança para fora do veículo.

O Departamento de Bombeiros de Los Angeles divulgou à imprensa que três pessoas foram hospitalizadas devido ao acidente. As autoridades esclareceram que nenhuma delas está em perigo.

Trejo contou à ABC que um dos carros envolvidos no acidente passou o sinal vermelho e que "o que salvou a criança foi o banco do carro, graças a Deus". E num vídeo partilhado no Twitter horas depois do acidente, afirmou: "Tudo de bom que me acontece é resultado direto de eu ter ajudado outra pessoa. Tudo."





O artista de 75 anos teve uma participação no filme Dora e a Cidade Perdida, que estreia no dia 29 deste mês. O ator emprestou a voz a uma personagem animada, no filme protagonizado por Isabel Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria e Michael Peña.

A juventude de Danny Trejo foi marcada por problemas com a lei, como vícios da droga, roubos e mais de uma década dentro e fora da prisão. Desde então, o ator, que também tem um negócio gastronómico – Tacos de Trejo - tem-se esforçado para ser um bom exemplo de comportamento aos jovens.