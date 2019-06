A carregar o vídeo ...

Ashton Kutcher e Mila Kunis, conhecidos como um dos casais mais discretos de Hollywood, decidiram reagir, com humor, aos rumores sobre o fim do seu casamento. "Amor, o que se passou?", perguntou o ator à mulher, num vídeo que partilhou no Instagram. "Está tudo acabado entre nós", respondeu Mila Kunis , enquanto mostra a capa da revista In Touch Weekly."Senti-me sufocada", lê a atriz. "Mais, fiquei com os nossos filhos", brinca."Acho que acabou. In Touch Weekly, divirtam-se a vender revistas esta semana. Talvez na próxima semana a minha mulher esteja grávida de gémeos. Pela terceira vez", escreveu Ashton Kutcher na rede social.