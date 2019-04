A completar 12 anos, na próxima segunda-feira, dia 29, a infanta Sofia começa a sentir as diferenças em relação à irmã, Leonor, de 13, princesa das Asturias e herdeira do trono. Em alguns eventos públicos, a filha mais nova dos reis de Espanha é colocada em segundo plano. Nas fotos oficiais, em que Leonor é protagonista, Sofia fica triste e os pais disfarçam, fazendo a fotografia com ela para depois guardar no álbum familiar. Apesar dos esforços de Felipe e Letizia – que impuseram sempre a condição de não tratarem Leonor nem Sofia por "Sua Alteza Real", como manda o protocolo - chega a uma altura em que se torna difícil manter uma igualdade tão desigual.

Cinema japonês, balê e equitação

A rainha sempre deixou muito claro que nunca fará qualquer diferença entre as filhas, embora tenha consciência de que seguirão caminhos muito distintos. Os pais dão um pouco mais de atenção a Sofia para que não se sinta discriminada e têm feito com que as duas andem sempre juntas para que no futuro sejam muito unidas, o que será muito importante sobretudo para a futura rainha, que precisará de ter alguém cúmplice e da sua inteira confiança com quem possa ser ela própria.



Sofia é mais descontraída e espontânea enquanto Leonor é mais séria, reservada, responsável e mais atenta em especial aos discursos do pai. Com apenas 18 meses de diferença, as duas irmãs têm muitos interesses comuns, como o cinema japonês, o balê, o esqui, a equitação, e no verão passado estiveram um mês num acampamento de férias, nos Estados Unidos. Frequentam o Colégio Santa María de los Rosales, em Madrid, onde chegam de motorista e são permanentemente vigiadas por vários seguranças, que seguem todos os seus passos e de quem delas se aproxima. A educação já é um dos caminhos que as afasta. Leonor - que fez o seu primeiro discurso em público, em Outubro passado, com a leitura da Constituição - começa a estudar matérias próprias da sua condição, como protocolo, cultura, além de ter formação militar.

Talento para as tecnologias

Leonor joga basquetebol, ténis e voleibol e mostra um interesse especial por música clássica, tendo escolhido aprender violoncelo aos 6 anos. Sofia também gosta de música, mas a mais comercial. A filha mais nova dos reis tem um talento inato para as tecnologias e desde muito pequena que maneja o iPad. Com 7 anos, no Dia do Pai ofereceu a Felipe uma playlist com as suas canções favoritas, entre elas o hino nacional, que ela própria descarregou sem ajuda de ninguém.





Um dia, Sofia será mais livre do que a irmã. Poderá tirar o curso que quiser, embora nunca possa exercer uma profissão porque terá de desempenhar tarefas de representação da Casa Real. Desde que a lei da transparência, instaurada por Felipe VI depois do caso Noos – que envolveu Iñaki Urdangarín, marido da sua irmã, a infanta Cristina, num escândalo de corrupção e que o levou à cadeia – nenhum membro da família real pode trabalhar. Alguns especialistas consideram que pode ter crises de frustração devido a todas as circunstâncias que condicionam a sua vida.