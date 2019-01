A cantora norte-americana decidiu fazer uma tatuagem em homenagem ao mais recente single mas a inscrição em japonês traduzia-se para "pequeno grelhador a carvão".

A norte-americana Ariana Grande decidiu fazer uma tatuagem para homenagear o sucesso do seu single 7 Rings mas acabou por cometer um pequeno grande erro: a inscrição em japonês na palma da mão da cantora, conhecida por ser vegetariana, traduz-se literalmente para "shichirin" – ou pequeno grelhador a carvão.

A fotografia da tatuagem publicada por Ariana Grande no Instagram foi rapidamente apagada, após fãs terem reportado o erro nas redes sociais. A cantora reconheceu, entretanto, que se esqueceu de um símbolo e notou que o desenho não irá durar, uma vez que a pele na palma da mão regenera mais rapidamente que noutras partes do corpo e que as tatuagens nesse local rapidamente desvanecem.

"De facto, eu deixei de fora um símbolo que ficaria no meio da expressão. Dói-me muito por não estar da maneira correta mas não conseguiria suportar mais um", explicou no Twitter. "Se eu sentir falta desta tatuagem terei de sofrer pelo processo inteiro da próxima vez."

Depois de uma enchente de críticas, a cantora voltou às redes sociais: "Deixei-me a mim e ao meu grelhador em paz. Obrigado.".

O vídeo de 7 Rings já acumula mais de 100 milhões de visualizações no YouTube em menos de uma semana e o single está inserido no seu novo álbum Thank U, Next, com data de lançamento prevista para o próximo dia 8 de fevereiro.