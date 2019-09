Ângelo Rodrigues foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na passada quinta-feira, dia 22 de agosto O ator teve de ser internado nos cuidados intensivos devido a uma infeção grave, causada por injeções de testosterona nas nádegas. Nos últimos dias esteve em coma induzido e tem sido submetido a hemodiálise constante por falência dos rins.

Segundo a endocrinoligsta Sílvia Saraiva, as hormonas, quando administradas localmente, e nestas quantidades podem ser perigosas."As hormonas de crescimento são usadas de duas maneiras, em termos estéticos. Uma em termos sistémnicos, com pequenas doses em termos globais, porque a hormona de crescimento é uma espécie de anti-ageing, e por isso é usada como resjunvescedora. Depois há, neste momento, algumas técnicas de utilizar em micro-doses em zonas específicas da pele, como rejuvenescedor local".

Para além dos possíveis danos físicos, a médica revela ainda que o ator de 31 anos pode ficar com danos psicológicos derivados de toda a situação. "Vai ter consequências graves para sempre, a todos os níveis. Vai ser muito complicado refazer-se de tudo o que passou, sabendo que há também um sentimento de culpa", acredita Saraiva.Ângelo Rodrigues, cantor e ator, foi submetido a três cirurgias devido a uma infeção que terá contraído na sequência de ter injetado testosterona no próprio corpo. O artista fez, esta segunda-feira, um tratamento em câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas, para tentar salvar a funcionalidade da perna. O ator espera agora o resultado dos exames que deve demorar entre "dois a três dias".O ator esteve em coma induzido pelos médicos enquanto esteve internado no Hospital Garcia de Horta, em Almada, mas acordou e já se alimenta sozinho, apresentado melhorias.

A paragem cardíaca sofrida pelo ator pode estar relacionada com a infeção ou com a testosterona injetada. "A paragem cardiovascular pode ter sido pela septicemia ou por absorção maciça da testosterona", explicou Sílvia Saraiva.