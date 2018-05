A final de ténis do Open de Madrid, realizada este domingo 13, teve duas figuras bem conhecidas de Espanha e Portugal lado-a-lado nas bancadas: Álvaro Morte, um dos protagonistas da popular série espanhola A Casa de Papel, juntou-se ao antigo futebolista português Luís Figo.

O actor registou o momento, publicando uma fotografia na rede social Instagram com o antigo melhor jogador do mundo de futebol. "Mil obrigados pela tarde genial. Aqui com o Luís Figo, uma pessoa espectacular", pode ler-se na publicação.

O internacional português respondeu, partilhando a foto de Álvaro Morte e confessando ser um fã da série da Netflix. "Não acredito!", podia ler-se num comentário da filha mais velha de Figo, Daniela, na foto.



O Mutua Madrid Open foi ganho pelo alemão Alexander Zverev frente ao austríaco Dominic Thiem pelos parciais 6-4, 6-4.