Recurso interposto no Tribunal da Relação de Lisboa anulou a sentença de Dezembro de 2017.

O ex-ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho terá de voltar a tribunal por causa do processo no qual Bárbara Guimarães o acusava de maus tratos. Um recurso interposto no Tribunal da Relação de Lisboa anulou a sentença de Dezembro de 2017, que absolveu Carrilho de violência doméstica e o condenou a uma multa de 900 euros por difamação.



Segundo o Correio da Manhã, no recurso, o Ministério Público invocou que existe um novo crime de ameaça. Agora, o processo regressa à primeira instância e terá que ser proferida uma nova acusação.



Saiba tudo sobre o tema na edição deste domingo do Correio da Manhã.