Uma das vantagens de ser membro da realeza em Portugal é poder fazer uma vida normal, sem ter de obedecer a protocolos rígidos ou andar com guarda-costas. Ao contrário de muitos dos seus parentes das casas reais europeias, os três filhos de D. Duarte e D. Isabel de Bragança, Afonso, Maria Francisca e Dinis têm perfis nas redes sociais, vão a concertos, ao futebol e ao cinema, fazem programas com os amigos e andam de transportes públicos - algo que só é possível porque, emboram tenham cada vez mais uma vida pública, os pais têm procurado evitar a exposição dos filhos.



Neste capítulo, esta reportagem da SÁBADO é uma excepção. E só foi aceite por D. Duarte após inúmeras insistências e com uma condição: as perguntas tinham de ser enviadas por email, através do seu assessor de imprensa. As respostas chegaram em poucos dias e depois foi agendada a sessão fotográfica. Inicialmente combinado para a casa de Sintra, o encontro acabou por decorrer na residência de Lisboa, no Chiado, onde passam a maior parte do tempo.





Capa n.º 768