Aos 75 anos, Keith Richards está a tentar dominar o seu infame estilo de vida e já reduziu o consumo de álcool e cigarros, revelou à revista Mojo. O guitarrista dos Rolling Stones conta que começou a cuidar-se no início do ano por motivos de saúde, depois de em Dezembro ter celebrado o 75.º aniversário e 35 de casamento com Patti Hansen, com uma grande festa na sua casa na ilha Parrot Cay, nas Caraíbas.

"Foi uma boa maneira de começar o ano novo. Agora bebo um copo de vinho à refeição e uma cerveja ou outra e mais nada. É como a heroína: acabou!", diz o músico, que reconhece que o caminho é longo. "Se encontrar alguém num bar e me convidar para beber um copo, aceito. Não sou puritano a esse ponto, só que já não faz parte da minha rotina diária". Quanto ao tabaco, Richards confessa: "Tentei, mas até agora sem êxito. Lou Reed dizia que a nicotina era mais difícil de deixar que a heroína e é verdade". E acrescentou: "Deixar a heroína é um inferno, mas um inferno curto. Os cigarros estão sempre ali, acendo-os sem pensar. Mas ultimamente consegui reduzir uma quantidade substancial todos os dias. Mas vou deixar porque já me apercebi de que é um hábito inútil". Na década de 70, o vício de Richards em drogas, era tão ostensivo em 1973, os editores da revista New Musical Express colocaram-no no topo da lista anual de "estrelas rock com maior probabilidade de morrer" naquele ano.



Sem interesse nas drogas e nos telemóveis

A mudança de hábitos de Keith Richards acontece um ano depois de ele ter garantido, ao The Daily Telegraph, que estava há dois meses sem consumir drogas. Na altura, explicou que não tinha largado a droga por necessidade, mas por ter perdido o interesse: "As drogas de hoje não me fascinam minimamente, são aborrecidas, tornaram-se em algo institucionalizado. Além de que já provei tudo e não há nada que me possa surpreender.

Keith Richards mantém uma vida muito ativa, andando por todo o mundo em concertos com os Stones, e, por incrível que pareça, ele não tem telemóvel e confessa ser um "analfabeto" no que toca às tecnologias. "Peço ajuda aos meus filhos e à minha mulher para coisas tão simples como fazer uma pesquisa no Google. Nunca gostei de telefones, talvez seja porque quando o telefone toca há sempre alguém que quer algo".