I just can’t believe it myself ...thanks so much @tccandler and everyone who voted..I never thought i was once number one !! I’m thankful to all of you I really hope your having great holidays and spend nice Christmas with your family ..all the best to all of you guys lots of love . @tccandler

Agora com 17 anos, foi há um ano que voltou a dar nas vistas nos desfiles mais recentes na Semana da Moda de Nova Iorque. Blondeau esteve na primeira fila do desfile de Michael Kors durante a Semana da Moda de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Esta passagem de modelos aconteceu após assinar o seu primeiro grande contrato com a L’Oreal, onde passará a ser embaixadora da marca.