A história do broche que Isabel II usou no seu discurso

Vestida de verde, com um colar de pérolas a fazer conjunto com os brincos e um broche de diamantes e uma grande turquesa – foi assim que a Rainha de Inglaterra se apresentou, na noite do passado domingo, para um discurso emotivo sobre a pandemia do coronavírus. "Se permanecermos unidos, superaremos", disse a monarca, que completa 94 anos no próximo dia 21, na mensagem que invocou o espírito da II Guerra Mundial e a que assistiram mais de 23 milhões de pessoas.O tom do vestido reforçava as suas palavras de esperança e homenageava os profissionais de saúde britânicos, habitualmente vestidos de verde. A cor motivou a escolha do broche, uma turquesa – pedra que inspira tranquilidade e cura – rodeada de diamantes, que Isabel II prendeu no lado esquerdo, e que pertenceu à sua avó, a rainha Maria de Teck. Vincent Meylan, especialista em pedras preciosas e autor de um livro sobre joalharia real, explicou no Instagram que o broche foi uma das joias que os reis Eduardo VII e Alexandra da Dinamarca ofereceram à nora, como presente de casamento com o futuro rei George V, em 1893.Maria de Teck não apreciava pedras de cor, preferindo os diamantes e as pérolas. A consorte de George V conservou o broche até à sua morte em 1953, tendo sido herdado por Isabel II, que só o usou em público em 2014. Tudo indica que as turquesas também não são as favoritas da mãe do príncipe Carlos, mas no domingo terá sido a décima vez que escolheu aquela joia – outra ocasião foi na última noite de comemorações dos seus 90 anos, em 2016. As valiosas peças de Maria de Teck são das mais impressionantes da coleção real e muitas são as preferidas da neta – caso das tiaras "Vladimir" e "Meninas da Irlanda e Grã Bretanha", as mais emblemáticas da rainha, e os broches "Lover’s Knot" e "Cullinan V", os que mais usa.A partir do Salão Branco do castelo de Windsor – onde se instalou há três semanas, com o duque de Edimburgo – Isabel II manteve a distância de dois metros da equipa de operadores de câmara, que estava devidamente protegida, com luvas, máscaras e fatos de segurança, para não pôr a rainha em risco. Esta foi a sua quinta intervenção em 67 anos de reinado. A primeira foi em 1940, também em Windsor, quando ela e a irmã, a princesa Margarida, se dirigiram através da rádio às crianças britânicas que sofriam as consequências da II GM. As anteriores foram igualmente em situações complicadas, como a guerra do Golfo e as mortes da rainha-mãe e de Diana de Gales, em 1997.