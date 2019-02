Uma das herdeiras da fortuna do célebre designer alemão, avaliada em 110 milhões de euros, é a sua gata Choupette. "Se alguma coisa me acontecer, ela terá a sua herança."

Karl Lagerfeld morreu esta terça-feira, dia 19 de fevereiro, mas deixou um legado no mundo da moda, especialmente com os anos que passou à frente da Chanel. Uma das herdeiras da fortuna do célebre designer alemão, avaliada em 110 milhões de euros, é a sua gata Choupette, que até já foi capa da Vogue.



A revelação já tinha sido feita em abril de 2018, numa entrevista dada ao Numero. "Não se preocupe, há o suficiente para todos [os herdeiros]", referiu Lagarfeld.



Esta não seria a primeira vez que Lagerfeld dava a entender as suas intenções. "Rio-me de mim próprio com o carinho que tenho por ela. Se alguma coisa me acontecer, ela terá a sua herança. A pessoa que se ocupar dela não terá problemas de dinheiro. Dos anúncios que facturou, eu não fiquei com nada. Está tudo guardado para ela. Choupette é rica", revelou o diretor criativo da Chanel, num programa de televisão em 2015.



Com mais de 130 mil seguidores na sua conta de Instagram, Choupette já se tornou conhecida no mundo da moda -e desde 2014, já ganhou três milhões de euros. De acordo com o Huffington Post, já adotou algumas mordomias: viaja de jet privado, só come comida confecionada por chefs e tem duas pessoas dedicadas aos seus cuidados.



No passado, a gata inspirou uma carteira da Chanel e até já apareceu em anuncios, recebendo um milhão de euros. O dono doou 400 mil à fundação de Brigitte Bardot, que acolhe gatos abandonados, e guardou o restante na conta bancária do animal. "Nunca pensei que isto algum dia me acontecesse. Choupette faz-me muito feliz", confessa Lagerfeld.