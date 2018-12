Cunhado de Felipe VI cumpre cinco anos e dez meses de prisão por peculato, invasão, fraude à administração e crimes fiscais.

Iñaki Urdagarin, cunhado do rei de Espanha, Felipe VI, vai passar o primeiro Natal na prisão de Brieva, onde cumpre uma pena de cinco anos e dez meses de prisão por peculato, invasão, fraude à administração e crimes fiscais. É no estabelecimento prisional em Ávila que vai ter direito a uma ceia de consoada que inclui consomê, camarões e cabrito – um menu especial que as penitenciárias espanholas preparam.



Segundo um documento divulgado pelo El País, Urdangarin vai ter direito a um consomê à moda de Jerez, quatro camarões, três rodelas de chouriço ibérico, três rodelas de paio e queijo. Para prato principal, existem duas pessoas: perna de cabrito com salada de endívias ou uma refeição vegetariana, composta por cinco espargos e dois pimentos recheados. A sobremesa inclui mousse, doces de Natal típicos e a típica sidra espanhola.



Dia de Natal, o pequeno-almoço vai ter churros com chocolate, até de pão, manteiga e marmelada. As restantes refeições incluem um prato de beringela, couve-flor, curgete frita e dois rolinhos primavera, entrecosto com salada e frutas e doces de Natal.



A ementa especial de Natal aumenta o valor das mesmas, que passa de cerca de quatro euros para oito.