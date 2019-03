Paris Jackson nega que incidente tenha ocorrido na sequência de uma tentativa de suicídio.

Paris Jackson foi hospitalizada no passado sábado. De acordo com informações avançadas pelo TMZ, site especializado em celebridades, a filha de Michael Jackson teria tentado o suicídio.



A jovem estará abalada após o documentário "Leaving Neverland", onde o rei da pop é acusado de abusos sexuais por dois homens.



As autoridades terão sido chamadas a casa de Paris e levado a artista para o hospital. Entretanto, Paris Jackson já teve alta e regressou a casa onde ainda está a ser acompanhada. No Twitter, a filha de Michael Jackson já negou que se tenha tentado suicidar, chamando o site de "mentiroso".



Dois homens acusam Michael Jackson de ser manipulador

As acusações de pedofilia que recaem sobre Michael Jackson continuam a aparecer num contexto em que o documentário Leaving Neverland, que investiga estes crimes sexuais de menores cometidos pelo cantor pop, estreou no dia 3 de março na HBO Portugal.



Desta vez, foram Wade Robson, de 36 anos, e James Safechuck, de 40 – que também participam no documentário - a afirmar que o artista abusou deles "centenas de vezes" quando ainda eram crianças.



Em declarações ao programa de Victoria Derbyshire, na BBC, Robson, um coreógrafo australiano, contou que Jackson começou a abusar sexualmente dele quando tinha sete anos e que tentou violá-lo aos 14. James Safechuck, que conheceu o músico num anúncio para a Pepsi, alega ter sido vítima destes crimes "entre os 10 e os 14 anos".