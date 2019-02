Casal de músicos fez um vídeo a agradecer conquista de prémio britânico e homenageou Duquesa de Sussex.

Beyoncé e Jay-Z foram os vencedores da categoria 'Melhor Grupo Internacional' dos Brit Awards, os maiores prémios de música do Reino Unido, cuja cerimónia teve lugar esta quarta-feira no Domo do Milénio, em Londres.



O casal, que se uniu em duo como The Carters para lançar o álbum 'Everything is Love', em junho do ano passado, não pôde comparecer à gala para receber o troféu em mãos, pelo que realizou um vídeo de agradecimento que foi exibido durante a cerimónia.



Na filmagem, os músicos decidiram fazer uma homenagem a Meghan Markle, duquesa de Sussex e ex-atriz, mas também um dos mais recentes membros da família real britânica.



O casal reproduziu o cenário do videoclipe 'Apeshit' - filmado no museu do Louvre, em Paris - e substituiu o famoso quadro da Mona Lisa por um retrato de Meghan com uma coroa na cabeça, tal qual rainha de Inglaterra.



A cantora utilizou as redes sociais para explicar o intuito da brincadeira levada a cabo com Meghan Markle. "Em tributo ao Mês da História Negra (celebrado em fevereiro), saudamos uma das nossas monarcas com melanina. Parabéns pela gravidez! Desejamos todas as felicidades", escreveu Beyoncé nas redes sociais.



O gesto do casal está a gerar alguma controvérsia nas rede sociais. Se por um lado, há quem defenda que este terá sido uma forma de homenagear o facto de a mulher de Harry ser a primeira mulher com descendências afro-americanas a fazer parte da monarquia inglesa, há também quem tenha considerado uma "falta de respeito" para com Isabel II, a verdadeira rainha de Inglaterra, e os herdeiros legítimos à coroa.



Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, pelo que dificilmente algum dia se tornará Rei de Inglaterra. A Isabel II seguir-se-á o príncipe Carlos e a este, William. Na fila estão ainda os três herdeiros do duque de Cambridge, os pequenos George, Charlotte e Louis. Feitas as contas, Meghan Markle tem poucas hipóteses de de se vir a tornar rainha.