Durante vários anos Lewis Hamilton Nicole Scherzinger tiveram uma relação amorosa que terminou em 2015, mas agora o casal volta a ser notícia devido a um vídeo íntimo que foi divulgado na Internet.Segundo a imprensa britânica, o vídeo de cerca de 2 minutos e meio, foi roubado por um hacker e já terá sido visto por milhares de pessoas.O campeão mundial de F1 e a cantora surgem deitados numa cama e de acordo com fonte ouvida pelo The Sun: "Nicole Scherzinger está desolada com a divulgação das imagens. Isto nunca foi destinado ao domínio público".