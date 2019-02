O Príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, de Inglaterra, entregou há dias a carta de condução aos serviços do Palácio de Buckingham, concordando em deixar de conduzir, aos 97 anos.



A iniciativa surge um mês depois de o monarca se ter envolvido num aparatoso acidente em que o Land Rover que conduzia chocou com um Kia, ferindo as duas mulheres que seguiam neste carro, em Sandringham, no Leste de Inglaterra.



O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado que explica que "Após uma cuidadosa refelxão, o Duque de Edimburgo tomou a decisão de entregar voluntariamente a sua carta de condução".



Também a polícia de Norfolk confirma a entrega da carta este sábado, num curto comunicado em que também dá conta de que o acidente ainda está em investigação.



Filipe teve de ser retirado de dentro do jipe que conduzia, a 17 de janeiro, após um embate que fez capotar o veículo. O acidente ainda está a ser investigado, pelo que não se sabe, para já, da responsabilidade do monarca no sinistro.



Mas o príncipe foi avistado poucos dias depois a conduzir sem cinto de segurança, gesto que lhe valeu muitas críticas.



Lembre-se que o Duque está afastado da vida pública desde 2017, quando foi anunciado que não participaria mais em eventos da casa Real. Os media britânicos avançam que o estado de saúde do marido da rainha não é o mais favorável.