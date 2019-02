O posicionamento e flexibilidade dos polegares de Meghan Markle podem significar uma parto prematuro.





De acordo com a casa real, o primeiro filho de Harry e Meghan nasce em abril, mas há quem diga que devido à flexibilidade dos polegares da duquesa o bebé pode nascer mais cedo.

Liz Halliday, especialista em obstetrícia e vice-diretora da clínica de acompanhamento profissional para grávidas, Private Midwives, afirmou ao jornal inglês, que a mobilidade dos dedos e das suas mãos da duquesa podem significar um Transtorno de Hipermobilidade.



"Se Meghan sofre de um Transtorno de Hipermobilidade o seu colo do útero pode e a pélvis estão a ser afetados e pode entrar em trabalho de parto precoce", revela Liz Halliday.

A especialista revela ainda, à mesma publicação, as desvantagens do transtorno. "As mulheres que sofrem do Transtorno de Hipermobilidade apresentam inúmeros desafios ao longo da gravidez, podendo estimular um parto doloroso e prematuro. Esta patologia e conhecida como dupla articulação porque os membros superiores adquirem características extremamente flexíveis.



Meghan Markle tem 37 anos e está grávida do primeiro filho.