Kevin Roldán esteve com o craque na comemoração do seu trigésimo aniversário.

O cantor de reggaeton Kevin Roldán, que atuou na festa dos 30 anos de Cristiano Ronaldo, esteve em prisão preventiva, esta quinta-feira, por alegações de abuso sexual. As autoridades colombianas imputam ainda crimes de sequestro simples e violência familiar, avança a rádio Tele13.



Roldán negou todos os crimes apesar de a vítima - a companheira do cantor - ter feito queixa do artista por este, alegadamente, ter tentado abusar dela com recurso à força. Foi libertado durante a tarde com o compromisso de não se aproximar da mulher.





#ATENCIÓN En recurso reposición interpuesto por defensa de Kevin Roldán,juez revocó medida aseguramiento carcelaria,impuso una no privativa consistente en no acercarse a víctima y rechazó apelación Fiscalía.Fue imputado por secuestro simple,acceso carnal y violencia intrafamiliar — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 7 de fevereiro de 2019

Kevin já era homem de polémicas. Atuou na festa dos 30 anos de Cristiano Ronaldo, quando o craque ainda jogava no Real Madrid, tendo publicado imagens da festa na Internet. Este facto não terá agradado ao futebolista português, avançou, na altura, a imprensa.



A festa ocorreu depois de o Real ter perdido 4-0 com os rivais do Atlético de Madrid.