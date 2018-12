Tom Hanks tira selfies com fãs e oferece-lhes prenda de Natal antecipada

Pessoas foram surpreendidas pela presença casual do artista acompanhado pela mulher numa hamburgueria. O actor pagou o almoço a todos os presentes.

Fãs de Tom Hanks que estavam a comer numa hamburgueria de Montana, no estado norte-americano da Califórnia, receberam uma prenda de Natal antecipada. O ator conversou com os fãs, tirou selfies e desejou Feliz Natal a todos, mas a grande surpresa para os que lá estavam foi que... acabou também por pagar pela comida aos presentes.



Hanks estava no local acompanhado pela mulher, Rita Wilson, na passada sexta-feira. O casal estava a viajar e parou no restaurante para comer um brunch.

Várias imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais.

"Eu acabei de ter a honra de conhecer o único Tom Hanks e sua linda mulher, Rita Wilson! As pessoas mais fixes que eu já conheci", afirmou um homem com nome de utilizador BlackwatchCosplay no Twitter.

"Ele é mesmo muito giro, está a tirar fotos com toda a gente… E desejou-nos Feliz Natal. Eu também falei com a Rita enquanto o Tom estava a tirar fotos", disse uma mulher chamada Megan, no Instagram.