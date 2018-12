Porto, Coimbra e Portimão acolhem os últimos eventos de coleccionismo do ano.

A cantora norte-americana Madonna é presença anunciada na festa do 40º aniversário do Centro Comercial da Cedofeita, que se realiza no dia 15 (sábado). Além da presença de vários artistas, e de eventos de teatro e música ao vivo, segundo o Correio da Manhã, durante o evento será também inaugurada a Expo-Feira de Coleccionismo organizada conjuntamente com o Clube de Coleccionadores de Gaia.



A mostra incluirá dezenas de colecções de diversas temáticas e os visitantes poderão levar as suas peças repetidas para trocar e vender, assim como comprar as que lhe faltam na sua coleção.



A Expo-feira tem entrada livre, no dia 15, entre as 10h00 e as 18h00.



