Bruna Marquezine chegou este sábado de manhã ao aeroporto de Lisboa, disfarçada com um casaco com capuz e óculos de sol.A atriz e modelo brasileira, ex-namorada de Neymar, vai participar na gala dos 'GQ Men of the Year Awards', que terá lugar no Cinema São Jorge.Bruna está alojada num hotel na baixa lisboeta.