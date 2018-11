Habitação de Robin Thicke também ficou desfeita. Incêndios já mataram 31 pessoas.

É um dos maiores incêndios na Califórnia. Até ao momento, as chamas já fizeram pelo menos 31 mortos e destruíram sete mil casas, entre elas a do actor Gerard Butler. O norte-americano partilhou uma fotografia da sua habitação em Malibu completamente desfeita em cinzas, deixando ainda uma mensagem de apoio às equipas de socorro no local.



"Regressei à minha casa em Malibu depois de a zona ter sido evacuada. Momentos de partir o coração na Califórnia. Sinto-me inspirado por ver a coragem, o espírito e o sacrifício dos bombeiros", pode ler-se.





Uma publicação partilhada por Robin Thicke (@robinthicke) a 11 de Nov, 2018 às 12:47 PST

Também o cantor Robin Thicke perdeu a casa neste fogo. "A April, a Julian, a Mia e eu gostaríamos de agradecer aos corajosos bombeiros e voluntários. Assim que fomos colocados em segurança, eles arriscaram as suas vidas ao tentarem salvar as nossas casas. Estamos a salvo e rodeados de amigos e familiares. Queremos agradecer por todo o vosso amor e apoio que temos recebido e enviamos o nosso amor e orações a todos os que foram afectados pelas chamas", disse.Os incêndios que estão a devastar a Califórnia ganharam uma dimensão mediática ainda maior por estarem a ameaçar várias casas de personalidades famosas, entre elas a cantora Lady Gaga, a socialite Kim Kardashian e o actor Will Smith.