"Incongruente é uma jovem estudante achar que eu estou apenas a rir na televisão", pode ler-se no comentário da apresentadora.

Cristina Ferreira foi alvo de um comentário no Instagram sobre o ordenado que virá a ganhar com a assinatura do contrato na SIC e decidiu responder à letra.



Cristina fez uma publicação no Instagram este sábado, onde aparece numa fotografia ao lado de Francisco Pinto Balsemão, presidente do Conselho de Administração da SIC, estação televisiva privada para onde a antiga apresentadora das manhãs da TVI vai trabalhar.



"É oficial: a SIC é o futuro. O meu. A minha casa. A sua casa. Onde o desafio é o maior alimento do sonho. Estou feliz. Muito. A dois dias de fazer 41, abro a porta do entusiasmo e da surpresa. Com a certeza deste ser o meu caminho. O melhor ainda está por ver. Juntos", pode ler-se através da descrição que a apresentadora colocou a acompanhar a fotografia.



Nesse momento, foram várias as mensagens de força e apoio recebidas por Cristina, mas não só. Houve também quem se sentisse 'revoltado' pelo ordenado que a empresária vai ganhar na estação televisiva, fazendo comentários menos agradáveis para a profissional da televisão.



"Normal que a SIC seja o teu futuro, 80 mil por mês. O mundo realmente é tão injusto. Trabalha-se a salvar vidas, turnos medíocres para se ganhar uma vergonha

Trabalha-se ao sol o dia todo para as pessoas terem uma casa, ganha-se uma vergonha. Trabalha-se como uns burros para ganhar um salário triste. E depois vêm estes , como tu e como os jogadores de futebol que ou estão a rir-se na televisão (...) A vida realmente é muito incongruente", pode ler-se no comentário de uma das seguidoras de Cristina Ferreira.



Alvo de algumas criticas e outros apoiantes, Cristina respondeu ao comentário. "O que é incongruente é uma jovem estudante achar que eu estou apenas a rir na televisão e menorizar um trabalho que vai muito para além do que imagina. Quanto ao resto sim. Concordo", rematou a apresentadora que completa este domingo, 41 anos de vida.