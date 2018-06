É com sorrisos que Dolores Aveiro comenta os rumores de casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez. Em entrevista à revista Cristina, a mãe de CR7 fala da espanhola e da vida que está a construir com o craque."Gosto da Georgina, gosto", refere, acrescentando logo de seguida: "Sim. É a mãe da minha neta. É uma futura nora. Ainda não é nora, é futura nora. E é uma pessoa calma".Questionada sobre se vai haver casamento, afirma: "Eles que esperem sentados (risos). Um dia logo se vê o casamento".