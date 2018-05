O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo vai ser o rosto do super-herói numa série designada 'Striker Force 7', anunciaram esta quinta-feira as produtoras Graphic India e da VMS Communications."Sempre fui adepto dos super-heróis e estou entusiasmado com a possibilidade de ajudar a criar esta nova série", afirmou Ronaldo, em comunicado.Cristiano Ronaldo comparou o facto de o futebol unir culturas e pessoas de todo mundo, explicando que as personagens animadas e os heróis "fazem a mesma coisa", e que, por isso, "quer unir essas paixões" através desta ideia, cuja data de lançamento não foi revelada.O co-autor e produtor da série, Sharad Devarajan, explicou que Cristiano Ronaldo é um super-herói para toda uma geração na vida real e que o 'Striker Force 7' vai oferecer um grupo de personagens provenientes de todo o mundo, numa aposta pela diversidade."O nome do Cristiano é sinónimo de profissionalismo, dedicação êxito", disse o responsável de operações da VMS Communications, Diego Guarderas, justificando que é essa a razão pela qual o português "inspira pessoas de todo o mundo".