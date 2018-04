Bruno de Carvalho já foi pai novamente. A terceira filha do presidente do Sporting chama-se Leonor e nasceu esta segunda-feira em Lisboa.A menina é fruto do casamento do líder leonino com Joana Ornelas, com quem mantém uma relação há cerca de um ano e meio.A recém-nascida vem juntar-se às filhas de Bruno, Ana Catarina, de 14 anos, e Diana, de três, de uniões anteriores.Também Joana Ornelas já é mãe de uma rapariga.