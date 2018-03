O jovem acusado de matar outro jovem de um grupo rival e de ferir mais dois na Cova da Moura (Amadora) foi hoje absolvido no tribunal de Sintra, por não ter sido provado que foi o autor dos disparos.O juiz presidente do colectivo do Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, explicou, na leitura do acórdão, que em julgamento foram provados "a quase totalidade" dos factos constantes da acusação, mas não foi provado "que tenha sido o arguido" a disparar as munições de calibre nove milímetros contra um grupo de rapazes no beco São José, na Cova da Moura.Segundo o magistrado, o tribunal deu como provados os disparos e as lesões que provocaram, mas "não ficou esclarecido, não ficou convencido" acerca da identidade do autor dos tiros e, portanto, "não deu como provado que tenha sido o arguido a praticar tais actos", absolvendo-o dos crimes de que estava acusado.O arguido, actualmente com 24 anos, foi acusado pelo Ministério Público de três crimes de homicídio, dois na forma tentada, por suspeita de ter disparado contra um grupo rival na madrugada de 14 de Outubro de 2013."A única coisa que tenho a dizer é que não tive nada a ver com este crime", disse o arguido ao colectivo de juízes, após as alegações finais do advogado de defesa e do magistrado do Ministério Público, que pediram a sua absolvição, por não ter sido possível em julgamento provar que foi quem disparou sobre os três jovens.Segundo a acusação do Ministério Público, a que agência Lusa teve acesso, "uma desavença entre dois indivíduos pertencentes a bairros rivais da (Reboleira e Cova da Moura)" esteve na origem de agressões entre jovens.O arguido, que faria parte do grupo da Reboleira, ter-se-ia deslocado pouco depois ao beco e, para "vingar" as agressões, teria efectuado sete disparos com uma pistola na direcção de um grupo de oito jovens, matando um e ferindo outros dois, refere a acusação.