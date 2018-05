O Serviço de Investigação da Polícia Marítima desvendou um esquema criminoso que recorre a mão de obra ilegal para trabalhar na apanha da amêijoa, no rio Tejo. Os trabalhadores, de origem asiática, chegam através de circuitos de tráfico de pessoas e imigração ilegal, revela o Jornal de Notícias numa investigação divulgada esta quarta-feira.Estes trabalhadores operam num regime de quase escravatura, com baixos salários.Segundo a Polícia Marítima, foram detectados entre 100 e 200 apanhadores no rio Tejo, provavelmente oriundos de países do sudoeste asiático, como o Laos ou o Vietname. Estes trabalhadores vivem nas zonas de Alcochete e do Samouco em condições precárias, em antigos pavilhões de quintas, que eram usados para guardar animais.Este esquema foi detectado já durante este ano e é por isso que não há qualquer referência ao mesmo no Relatório Anual de Segurança Interna e 2017, que apenas fazia relatava a mão de obra oriunda do leste europeu. O jornal Expresso tinha já realizado uma reportagem sobre a mão-de-obra escrava no rio Tejo para a apanha de amêijoas.Existem suspeitas de que estes trabalhadores asiáticos sejam igualmente utilizados noutros países europeus, conforme a altura do ano. Os trabalhadores estarão com os seus passaportes retidos pelos engajadores.