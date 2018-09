Um taxista de 53 anos foi detido no dia 13 de Setembro durante uma operação de fiscalização junto ao aeroporto, por ter cobrado cerca de 11 euros a mais a um passageiro. Apesar de o taxímetro mostrar o valor de €11,75 com suplemento de bagagem incluído, o taxista pediu €23 a um cliente.O motorista de táxi acabou por ser detido sob suspeita do crime de especulação e o valor a mais que tinha sido cobrado ao cliente foi devolvido. A viatura acabou mesmo por ser apreendida pela PSP, revela o Comando Metropolitano de Lisboa em comunicado.Agora, o taxista terá que comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.