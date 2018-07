As Forças Armadas ainda não sabem porque não foram informadas nem pelo Ministério Público nem pela Polícia Judiciária (PJ) sobre a preparação de um assalto a quartéis ao redor de Leiria, antes do crime em Tancos. As autoridades sabiam que se estaria a preparar um roubo no raio de 60 quilómetros em torno da cidade; porém, não avisaram o Exército nem outros responsáveis militares.Segundo o Diário de Notícias, a Polícia Judiciária Militar (PJM) foi quem divulgou que a PJ saberia do assalto, durante uma reunião a 4 de Julho de 2017, em Tancos. O encontro entre o Presidente da República, o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), o comandante do Exército e os directores da PJ e da PJ Militar (PJM) deu-se cinco dias depois de ter sido revelado o assalto. O director da PJ negou conhecer a preparação do assalto.Recentemente, o jornal Expresso indicou que o material militar roubado em Tancos não teria sido todo recuperado, remetendo a informação para o Ministério Público. Tal levou o ministro da Defesa Azeredo Lopes a negar que conheça discrepâncias entre as listas de material furtado e recuperado. A PJM deu conta da recuperação do material roubado em Outubro de 2017.