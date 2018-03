Poucas semanas após o assalto aos Paióis Militares de Tancos, a Polícia Judiciária (PJ) e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) puseram em marcha uma operação encoberta para tentar recuperar o armamento roubado. Para isso, ao que aapurou, terão recorrido a um polícia estrangeiro que se fez passar por membro de uma das várias facções do IRA (Exército Republicano Irlandês) interessado em comprar parte do arsenal furtado. No entanto, o contacto com um suspeito de ter alguma ligação aos responsáveis pelo assalto ocorrido entre 25 e 28 de Junho de 2017 foi infrutífero – e a operação acabou por fracassar.Para chegarem a este contacto, os inspectores da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da PJ terão recorrido àquele que é considerado uma peça central no roubo: um informador da própria Judiciária, residente no Algarve e conhecido nos meios criminais pela capacidade em abrir todo o tipo de fechaduras.Tal como anoticiou na edição de 27 de Outubro do ano passado, no início de 2017 este informador foi apanhado numa escuta telefónica a dizer que tinha sido sondado para participar num assalto a uma instalação militar, mas que não ia aceitar.Foi com base nessa escuta que a Directoria do Norte da PJ, depois de recolher informações adicionais, apresentou uma proposta de apreciação urgente visando a abertura de um inquérito-crime. No entanto, essa proposta acabou por ser recusada por um juiz de instrução criminal do Porto que entendeu não ter competência para a apreciar e que o inquérito devia ser aberto na comarca de Leiria – uma vez que a informação da Judiciária já admitia que o roubo pudesse ocorrer em Tancos.Em Leiria, a PJ voltou a pedir a abertura de um inquérito com urgência – o que veio a ser novamente recusado por um segundo juiz que, devido à complexidade do crime, entendeu enviar o inquérito para o Tribunal Central de Instrução Criminal onde o juiz Ivo Rosa acabou por recusar o pedido de escutas telefónicas feito pela PJ.Após o assalto, foi a este informador que os inspectores da UNCT recorreram para obter novos dados sobre o roubo. No entanto, depois de ouvido informalmente no Algarve, o suspeito terá garantido sempre não ter estado envolvido no furto – e prometeu colaborar com as autoridades. Terá sido na sequência desse contacto que, com a aprovação dos magistrados do DCIAP titulares do inquérito, Vítor Magalhães e João Melo, bem como do juiz Ivo Rosa, foi posta em marcha uma operação encoberta. O plano passava por fazer uma aproximação a alguém que teria estado envolvido ou em contacto com os responsáveis pelo roubo e tentar comprar as armas – para depois as recuperar e deter os autores.Através da cooperação internacional, um agente de uma polícia estrangeira terá viajado para Portugal onde assumiu a identidade de um elemento de uma facção do IRA interessado em comprar as armas roubadas. Viajou para o Algarve e, na companhia do informador da Judiciária, foi apresentado a um suspeito de estar relacionado com os autores do roubo como uma pessoa interessada em adquirir o armamento – ou parte dele. Como prova de confiança terá mesmo oferecido cerca de 10 mil euros ao interlocutor. No entanto, para surpresa dos investigadores e apesar da insistência, o suspeito terá respondido que não sabia do que lhe estavam a falar e que não tinha tido nada a ver com o furto.Algumas semanas depois, a 18 de Outubro, as armas acabariam por ser recuperadas pela Polícia Judiciária Militar (PJM) e pela Guarda Nacional Republicana na zona da Chamusca, depois de o piquete da PJM ter recebido uma chamada anónima, durante a madrugada, a alertar para a presença de uma grande quantidade de material militar junto a um canavial.Os militares levaram as caixas para a base de Santa Margarida, onde verificaram que se tratava das armas roubadas de Tancos. Só não foram recuperadas as 1.450 munições de 9 mm, que as autoridades acreditam ter sido o verdadeiro alvo dos assaltantes.A investigação continua centrada na descoberta dos mandantes do roubo. E ao que a SÁBADO conseguiu apurar, os investigadores da UNCT acreditam mesmo que os assaltantes de Tancos estarão relacionados com os responsáveis pelo roubo de 57 pistolas Glock da sede da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Lisboa, em Janeiro de 2017. Furto que só foi detectado depois de uma das pistolas ser apreendida, no Porto, a um suspeito de tráfico de estupefacientes. Outras três foram recuperadas pela polícia espanhola, em Ceuta.Um dos sinais de que as autoridades acreditam que os dois roubos podem estar relacionados foi a recente decisão dos procuradores do DCIAP titulares do inquérito de Tancos chamarem a si a responsabilidade da investigação ao roubo das Glock, retirando-o ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa. Ao que a SÁBADO apurou, apesar de a PSP continuar a ser o órgão de polícia criminal responsável pelo inquérito, esta decisão terá causado desconforto na polícia por um motivo: pouco tempo antes tinham sido solicitadas buscas a um conjunto de alvos que, após a mudança, acabaram por não se realizar.