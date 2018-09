Rosa Grilo e António Joaquim ficaram em prisão preventiva após serem interrogados cada um durante quatro horas.

Rosa Grilo e o cúmplice, António Joaquim, amantes e assassinos do triatleta Luís Miguel Grilo, de 50 anos, optaram por prestar declarações no primeiro interrogatório judicial. Mas negaram o homicídio no Tribunal de Vila Franca de Xira, onde foram ouvidos nos últimos dois dias.



Contudo, os argumentos - que terão incluído a possibilidade de uma relação extraconjugal de Grilo ou um negócio falhado com angolanos - não convenceram as autoridades, indica o Correio da Manhã.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="http://www.sabado.pt/portugal/seguranca/detalhe/rosa-grilo-das-saudades-do-marido-a-prisao-preventiva?ref=HP_DestaquesPrincipais">Rosa Grilo, das saudades do marido à prisão preventiva</a></h4><p>O Tribunal de Vila Franca de Xira decretou hoje que Rosa Grilo, mulher do triatleta Luís Grilo, e que o seu alegado cúmplice e amante ficarão em prisão preventiva. Ambos são suspeitos do homicídio do homem de 50 anos desaparecido no dia 16 de Julho - e que foi morto um dia antes.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>