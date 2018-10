Rosa Grilo, suspeita de ter matado o marido, e Diana Fialho, detida devido ao homicídio da mãe adoptiva, conheceram-se no Estabelecimento Prisional de Tires.

Rosa Grilo e Diana Fialho, ambas suspeitas de homicídio, tornaram-se amigas no estabelecimento prisional de Tires, onde se encontram em prisão preventiva. De acordo com o Correio da Manhã, passam juntas cerca de uma hora no recreio da prisão todos os dias.



Rosa Grilo, de 42 anos, é suspeita de ter assassinado o marido, Luís Miguel Grilo, em Julho. O crime terá sido cometido com a ajuda de António Joaquim, com quem mantinha uma relação extra-conjugal.



Diana Fialho, 23 anos, é suspeita de outro crime de homicídio, o da mãe adoptiva, Amélia Fialho. Como Rosa Grilo, suspeita-se que tenha tido a ajuda de um cúmplice: Iuri Mata, o marido.



Por detrás dos dois crimes pensa-se que estejam problemas de dinheiro.