Pouco tempo depois de a Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda ter dito que os "criminosos não são merecedores do mesmo respeito que o cidadão comum" e de sindicatos da polícia terem divulgado imagens da detenção dos fugitivos do TIC do Porto, uma fotografia foi muito partilhada nas redes sociais. Nela, vê-se o actual presidente do Sindicato de Profissionais da Polícia (SPP) reunido com José Pinto-Coelho, o líder do partido de extrema-direita PNR.



A imagem foi divulgada por Mamadou Ba, dirigente da associação SOS Racismo. "Uma organização sindical de polícias que flirta com um partido ostensivamente fascista e racista está a colocar-se fora da lei, violando inclusive a constituição da república e, pior ainda, está assim a outorgar legitimidade democrática a uma ideologia fascista e racista", lamentou Ba. "Isso sim, deve preocupar quem está cioso da reputação das forças de segurança, em vez de se irritar com a denúncia da existência do racismo no seu seio."



Entretanto, o SPP reagiu à partilha da imagem, que foi captada em 2009, ano em que ocorreram três eleições. Ao Diário de Notícias, o presidente Mário Andrade afirmou: "Não nos revemos de forma alguma nas ideias defendidas pelo PNR". Na imagem, Andrade está acompanhado pelo anterior presidente do SPP, António Ramos. "Essa reunião ocorreu em 2009, a pedido do PNR, num contexto eleitoral, para saber sobre a situação e condições de trabalho dos polícias", clarificou.



Desde que assumiu a liderança do sindicato em 2011, Andrade reforça que "nunca mais houve qualquer reunião ou contacto com o PNR".