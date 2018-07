O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta terça-feira a detenção em Braga de um cidadão estrangeiro que pretendia efectuar a declaração de entrada em Portugal com um passaporte alegadamente falso.Em comunicado, o SEF refere que o passaporte, no qual estavam apostos um visto Schengen e dois carimbos emitidos pelas autoridades francesas, "apresentava indícios de falsificação".O documento foi detectado quando o homem se apresentou no posto de atendimento do SEF, na Loja do Cidadão de Braga, para efectuar a declaração de entrada em território nacional."Uma vez que estava ilegalmente no país, foi detido por permanência irregular", acrescenta.Foi levado ao Tribunal Judicial de Braga, que determinou a sua colocação na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, enquanto aguarda pelos trâmites do processo de afastamento coercivo.O passaporte será objecto de relatório pericial, após o que o detido será ouvido no âmbito de processo-crime por alegada prática de crime de falsificação ou contrafacção de documento.