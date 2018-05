A ES Enterprises alegadamente pagou mais de 100 milhões de euros a mais de 30 sociedades offshore ligadas a responsáveis da PDVSA. Investigação internacional chegou a Portugal.

Ricardo Salgado e um antigo administrador da sucursal do Banco Espírito Santo (BES) na Madeira estão a ser investigados pelo envolvimento do BES e do Grupo Espírito Santo no desvio de 3,5 mil milhões de euros da empresa Petróleos da Venezuela (PDVSA).



A investigação passa pelos Estados Unidos, por Espanha e pela Venezuela e incide em fundos desviados que passaram por contas bancárias do BES Madeira, do BES Luxemburgo, do Banque Privée Espírito Santo (Suíça) e do Espírito Santo Bankers (Dubai), conta o jornal Observador.



A Petróleos da Venezuela também perdeu 1,5 mil milhões investidos em papel comercial do GES. A operação aconteceu em 2014, e deu-se depois de Ricardo Salgado ter intervindo junto da administração da empresa venezuelana.



A ligação entre Salgado e Rafael Ramirez, que presidiu à PDVSA entre Novembro de 2004 e Setembro de 2014, também está a ser analisada pelos investigadores. Vários responsáveis da administração da Petróleos da Venezuela receberam alegados pagamentos da ES Enterprises, a sociedade offshore controlada por Ricardo Salgado para distribuir pagamentos não registados (o chamado saco azul do BES). Estima-se que a ES Enterprises tenha pago mais de 100 milhões de euros a mais de 30 sociedades offshore, com contas bancárias abertas na Espírito Santo Bankers do Dubai, indica o jornal.



As averiguações motivaram uma visita de Baltazar Garzón, antigo juiz espanhol e agora advogado, ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) a 15 de Janeiro de 2018. O advogado espanhol e o advogado português Miguel Matias, da Raposo Subtil & Associados, representam a PDVSA. Falaram com Rosário Teixeira e outros magistrados sobre a investigação em Portugal às ligações do BES/GES à Venezuela, no foco dos procuradores desde 2015.



Ricardo Salgado e João Alexandre Silva, ex-director da Sucursal Financeira da Madeira do BES, estão implicados no desvio de fundos da PDVSA. A 23 de Março de 2018, João Alexandre Silva foi questionado no DCIAP sobre um contrato de garantia bancária de mais de 3 mil milhões assinado entre o BES e a Petróleos da Venezuela.



Os procuradores suspeitam que estes contratos, que se destinavam a permitir o pagamento de materiais e serviços fornecidos, serviram para desviar cerca de cinco mil milhões de euros. Quiseram ainda compreender qual era o papel do GES e do BES na circulação dos fundos financeiros para representantes da PDVSA e políticos venezuelanos.