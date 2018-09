Joaquim Pinto tinha 29 anos e era natural de Marco de Canavezes. Deixa duas filhas. Foi atingido com três tiros na cabeça.

Joaquim António Queirós Pinto, de 29 anos e natural de Marco de Canavezes, Porto, foi morto a tiro no Brasil. O português estaria num jardim público em Anápolis, Goiás, na madrugada de domingo, quando foi atingido.



De acordo com o Portal G6, foi atingido com três disparos na cabeça. O inquérito ao caso está a ser conduzido pelo Grupo de Investigação de Homicídios da polícia de Anápolis.



Pinto emigrou para o Brasil há dez anos e trabalhava no sector da construção civil.



Deixa duas filhas, uma de quatro e outra de oito anos. Segundo o Jornal de Notícias, estava separado da mãe das filhas e vivia com dificuldades económicas. Agora, a família de Pinto quer trazer o seu corpo para Portugal, mas deseja que as crianças e a sua antiga companheira também venham para o nosso país.