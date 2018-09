Depois de efectuadas diligências, os jovens foram relacionados com oito crimes de roubo qualificado, seis dos quais consumados contra motoristas de táxis, e dois na forma tentada a utentes de transporte público.Na nota, o COMETLIS explicou que os jovens requisitavam táxis e, "quando os motoristas chegavam aos destinos indicados, os detidos, com recurso a coação e ofensas à integridade física às vítimas, subtraiam-lhes os montantes em dinheiro que detinham e outros objectos de valor".De acordo com a polícia, na quarta-feira o grupo tentou roubar um homem no interior de uma carruagem do metropolitano de Lisboa, entre as estações do Marquês de Pombal e Avenida."Após o agredirem a soco e pontapé, projectaram-no ao solo e tentaram subtrair-lhe um fio que trazia ao pescoço", é referido.Este episódio, no qual participaram três dos quatro jovens, foi considerado pela PSP como "fundamental" para as detenções.