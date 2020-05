ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de maio de 2020.

Oliveira do Hospital e Castelo de Paiva deveriam ter entregado a atualização dos seus planos municipais de defesa florestal contra incêndios em maio do ano passado. Penacova tinha até setembro e Gouveia até dezembro. São apenas quatro dos dez concelhos afetados pelos incêndios de outubro de 2017 e que não tinham um plano atualizado a 30 de abril, segundo o ICNF. Ao todo, nessa data, eram 78 (ou seja, 28% do total de municípios -- a que se somavam mais três sem plano)."É preocupante" que não tenham esse plano, escreveu o Observatório Técnico Independente numa análise aos dispositivos de incêndios. "Pode haver reflexo desse facto na prevenção e na organização da intervenção."A pandemia prorrogou a entrega de alguns planos. Outros, têm atrasos de vários meses.